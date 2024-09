Pedestre é atropelado e morre ao tentar atravessar avenida em Uberaba | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 02/09/2024 - 08h52 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h51 ) ‌



Um homem foi atropelado e morreu após ser atingido por um carro na Avenida Manoel de Melo Rezende, no bairro Parque São Geraldo, em Uberaba. O acidente, ocorrido em frente a uma empresa de material de construção, foi registrado por câmeras de segurança. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do veículo relatou que seguia pela via quando avistou a vítima tentando atravessar a rua. Apesar da aproximação do carro, o homem continuou a travessia, provavelmente acreditando que teria tempo.

Quando percebeu que o carro estava muito próximo, a vítima se assustou e, ao invés de recuar, correu para o meio da rua. O condutor tentou frear e desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. As imagens mostram que, com o impacto, o homem foi arremessado por vários metros. Antes do acidente, a vítima havia estacionado um caminhão do outro lado da avenida para entrar na empresa.

O SAMU foi acionado e, ao chegar ao local, o médico confirmou o óbito. A perícia identificou marcas de frenagem na pista. O motorista, que se queixava de dores na barriga, foi levado para uma unidade de saúde e, posteriormente, conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.