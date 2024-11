Pedágios da BR-365 e MGC-452 ficam mais caros a partir de terça-feira | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/10/2024 - 11h49 (Atualizado em 21/10/2024 - 01h17 ) twitter

A partir da próxima terça-feira, 22 de outubro, os motoristas que trafegam pela BR-365 e pela MGC-452 pagarão mais caro pelo pedágio. A concessionária EPR Triângulo divulgou o reajuste das tarifas, com um aumento de 4,72%, conforme previsto no contrato de concessão. O objetivo do reajuste é garantir a continuidade dos serviços de operação, manutenção e investimentos nas rodovias concedidas.

Com a nova tarifa, o valor para carros de passeio passa de R$ 12,70 para R$ 13,30, enquanto motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas pagarão R$ 6,65, ante os R$ 6,35 anteriores. Para caminhões e ônibus, o valor varia de acordo com o número de eixos.

Essa alteração reflete a atualização anual das tarifas de pedágio, prevista em contrato, com o intuito de assegurar a qualidade e segurança das rodovias.

