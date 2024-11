PEC que propõe fim do aborto legal gera discussões sobre direitos e fertilização in vitro Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 29/11/2024 - 21h00 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h11 ) twitter

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa a proibição do aborto legal gerou intensas discussões no Brasil. A medida não só mexe com questões éticas e jurídicas, mas também provoca preocupações sobre seus impactos em outros processos reprodutivos, como a fertilização in vitro. Acompanhe a análise dos resultados desta proposta na reportagem de Suzan Rodrigues.

