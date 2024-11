Paulo Alceu comenta: retrocesso no marco civil e possível censura à liberdade Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 29/11/2024 - 21h47 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h12 ) twitter

Paulo Alceu: "não se trata de buscar na via da moderação, do aperfeiçoamento necessário uma solução, mas sim na imposição, na ameaça, do poder como força. E nesse ritmo o Brasil acelera onde as consequências são sentidas, mas não devidamente combatidas".

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.