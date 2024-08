Paulo Alceu comenta: respeito às diferenças evita hostilidades e conflitos Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 02/08/2024 - 20h43 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h27 ) ‌



Paulo Alceu: "no mundo atual onde são várias as simbologias sobre gênero, hoje existem no mínimo 30, as diferenças devem ser respeitadas, sempre, mas jamais imposta, pois a tendência é gerar exclusivamente hostilidades".

