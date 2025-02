Paulistão: São Paulo quebra invencibilidade do Corinthians e vence por 3 a 1 Aclr|Do R7 27/01/2025 - 00h47 (Atualizado em 27/01/2025 - 01h16 ) twitter

Os apaixonados por futebol acompanharam, na tela da RECORD, o clássico majestoso entre São Paulo e Corinthians. O jogo do Campeonato Paulista começou uma hora mais tarde, por causa da chuva intensa, mas contou com a presença em massa dos torcedores: mais de 54 mil pessoas, recorde do Paulistão até o momento. Emocionante, o segundo tempo concentrou todos os gols da partida, cujo placar ficou em 3 a 1 para o Tricolor.

