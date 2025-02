Paulistão: RECORD transmite clássico entre Palmeiras e São Paulo neste domingo (16) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 15/02/2025 - 00h09 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h56 ) twitter

Neste domingo (16), Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque em um clássico que promete fortes emoções. O Palmeiras, embalado por uma vitória de 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, precisa vencer para seguir sonhando com o tetracampeonato. Apesar de liderar o grupo C, o São Paulo vem pressionado após empatar por 3 a 3 com o Velo Clube em Brasília. A partida, que será transmitida a partir das 18h pela RECORD, traz a expectativa de um confronto acirrado.

