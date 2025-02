Patrulha do Consumidor: Roda se solta de carro de luxo, atinge outro veículo e quase causa tragédia Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 16/02/2025 - 00h17 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h03 ) twitter

Daniele comprou um carro de luxo com apenas 15 mil km rodados. Na terceira vez que ela saiu com o veículo, uma das rodas se soltou, atravessou a pista da rodovia Raposo Tavares e foi parar no para-brisa de outro automóvel. Por pouco não aconteceu uma tragédia. Além de todo o trauma, a consumidora ainda ficou com um prejuízo de mais de R$ 100 mil e ninguém quis se responsabilizar. Celso Russomanno foi acionado e entrou no caso com a Patrulha do Consumidor. Acompanhe!

