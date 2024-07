Patrulha do Consumidor: Mulher compra relógio inteligente e recebe um usado

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

A Patrulha do Consumidor atendeu a reclamação da estudante Flávia Vicente. Ela comprou um relógio inteligente usado sem ser informada pela loja. A assistência técnica confirmou a ativação prévia do aparelho. Após negociações com a loja, Flávia optou por receber o reembolso e teve seu problema resolvido dentro do prazo estipulado.

