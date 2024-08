Patrulha do Consumidor: Cliente tem motocicleta furtada em estacionamento de shopping Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 05/08/2024 - 12h35 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h10 ) ‌



Um cliente teve sua motocicleta furtada no estacionamento de um shopping enquanto assistia a um filme com a esposa. O casal foi ao cinema para comemorar o Dia dos Namorados e deixou a moto estacionada. Ao retornar, não encontrou mais o veículo e procurou a administração do shopping. O responsável pela segurança informou que não se responsabilizava pelo furto devido à gratuidade do estacionamento.

