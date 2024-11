'Patrulha do Consumidor': Carro usado comprado por casal apresenta problemas no motor Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 15/11/2024 - 16h30 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h24 ) twitter

Lyllyan e José Lázaro compraram um carro com uma quilometragem bastante alta. Logo após sair da agência, o veículo passou a apresentar problemas no motor. Foram diversas tentativas e conversas com o dono da loja para tentar arrumar o carro. O casal fez alguns orçamentos e registou uma reclamação no Procon. O tempo passou e o dono da loja de carros disse para o casal que eles haviam perdido o tempo de garantia da compra. Veja o que aconteceu quando a 'Patrulha do Consumidor' entrou na história!

