'Patrulha do Consumidor': Após problema no telemóvel de cliente, a loja usa peça falsa para arranjo Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 18/10/2024 - 07h30 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h24 )

Nicole comprou um iPhone Pro Max 13 numa loja virtual e apresentou problemas logo na primeira semana. Após levar o aparelho para o arranjo, notou que o ecrã havia sido trocado por uma peça não original. A loja negou a troca do ecrã e insistiu que o telemóvel estava a funcionar corretamente. Nicole procurou assistência técnica autorizada da Apple que confirmou a irregularidade da peça. Sem acordo com a loja, ela acionou a 'Patrulha do Consumidor'.

