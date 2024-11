'Patrulha do Consumidor' ajuda entregador que teve a moto roubada num estacionamento de supermercado Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 06/11/2024 - 13h00 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h38 ) twitter

Geovane registou um boletim de ocorrência após ter a sua moto roubada no estacionamento de um supermercado, em Embu das Artes, São Paulo. Ele, que é entregador de aplicativo, relatou o ocorrido ao segurança do local questionou e tentou obter informações sobre as câmaras de segurança com os gerentes da loja, mas foi informado que a empresa não se responsabilizava pelo ocorrido. A 'Patrulha do Consumidor' entrou no caso para ajudar o rapaz que já está há três semanas sem poder trabalhar e sem suporte.

