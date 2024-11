'Patrulha do Consumidor': Agência de modelos cobra caro e não cumpre o prometido para a mãe e filha Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 18/10/2024 - 15h30 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h25 ) twitter

O 'Patrulha do Consumidor' entrou no caso de Lourdes Cardoso da Rosa, ela tem uma filha, de 6 anos chamada Laysa. A criança e a mãe foram abordadas por uma agência de modelos e animada com a possibilidade, a Lourdes pagou perto de 500 euros por um ano de agenciamento. Depois disso, os problemas começaram. Primeiro, a mãe não recebeu todas as fotos do book que a filha fez. Depois, elas realizaram um trabalho para a agência e nunca receberam o valor prometido.

