Patrona e dama do crime: mulheres são presas por comandar esquemas criminosos em São Paulo

Duas mulheres foram presas por comandar ações perigosas no Brasil. Miriam Esther Hernandez Rodriguez, a "patrona do crime", extorquia comerciantes no Brás, região central de São Paulo, com apoio de policiais. Simone Souza Simões, a "dama do crime", liderava o tráfico na Baixada Santista antes de ser capturada em Ponta Porã (MS). Ambas se aproveitavam da vulnerabilidade de imigrantes e comerciantes. A polícia investiga a corrupção policial que contribuiu para suas ações.

