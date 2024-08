Patrimônio brasileiro: Dia do Pão de Queijo é comemorado neste sábado Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/08/2024 - 09h31 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h28 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Neste sábado, 17 de agosto, celebramos o Dia do Pão de Queijo, um verdadeiro ícone da culinária brasileira! O pão de queijo não é apenas uma deliciosa iguaria, mas também um patrimônio cultural do Brasil. A jornalista Isabela Corrêa traz ao vivo todas as informações sobre essa data especial, incluindo a história do pão de queijo, como ele se tornou um símbolo nacional e as maneiras de comemorar o dia com essa iguaria irresistível.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.