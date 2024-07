Aclr |Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A equipe do Ver Mais mergulhou no mundo da patinação em uma experiência única e divertida. A patinação não é apenas um esporte, é uma arte que encanta pessoas de todas as idades.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.