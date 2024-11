Passo Fundo: criminosos usam carro para invadir sorveteria Aclr|Do canal Record RS no YouTube 21/10/2024 - 14h59 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h34 ) twitter

Criminosos usaram um carro para invadir e furtar uma sorveteria em Passo Fundo, no norte do estado. Câmeras de monitoramento registraram o crime. Segundo o proprietário do local, o prejuízo foi de mais de quatorze mil reais.

