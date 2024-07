PASSEIOS NA FLORIDA | Você sabe o que é um Spring? | Crystal River

Alto contraste

Fala galera ligada aqui no Export Pelo Mundo!

Esse vídeo traz para vocês uma dica imperdível de passeio pelo Estado da Florida. O "sunshine state" tem muitos lugares lindos e que valem a pena ser visitados!

Fui a Crystal River, uma cidade a 140km de Orlando, para fazer um passeio de kayak transparent e para ver os manatees, que buscam essas nascentes nos meses de novembro a abril.

Essa criaturas dóceis estão sofrendo com falta de comida, pois as algas marinhas estão sendo afetadas pela poluição na águas. E assim, os peixes-boi acabam morrendo de fome. Existem programas ambientais para plantar algas marinhas e preservar esses mamíferos.

https://wildlifeflorida.org/feeding-floridas-manatees/

Escolhi a empresa GET UP AND GO KAYAKING para esse tour de 2 horas e meia e RECOMENDO MUITO!

Segue link:

http://bit.ly/3YwAC6Y

Lembrando a vocês que adoram dicas de passeios inusitados e não compartilhados de forma simples e direta, fiz um E-Book sobre As Três Melhores Praias Perto de Orlando com dicas práticas para aproveitar da melhor forma pedacinhos de paraíso na Flórida! Aqui está o link: https://bit.ly/3EB8MOl

Um beijo com carinho,

Ju Rios

Hey guys connected here at Export Pelo Mundo!

This video brings you an unmissable tip for a tour in the State of Florida. The "sunshine state" has many beautiful places that are worth visiting!

I went to Crystal River, a city 140km from Orlando, to go on a clear kayak trip and to see the manatees, who seek these springs from November to April.

These docile creatures are suffering from a lack of food as the seagrass is being affected by pollution in the waters. And so, the manatees end up dying of starvation. There are environmental programs to plant seagrass and preserve these mammals.

https://wildlifeflorida.org/feeding-floridas-manatees/

I chose the company GET UP AND GO KAYAKING for this 2 and a half hour tour and I HIGHLY RECOMMEND!

Follow link:

http://bit.ly/3YwAC6Y

Love,

Ju Rios

