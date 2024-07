PASSEIO EM ALTA VELOCIDADE l ANA HICKMANN

Aclr |Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube

‌



Oi pessoal! Tudo bem? Ainda em Curaçao com o @eduguedesoficial e as crianças, dessa vez fomos passear, com toda a ajuda da @dicasdecuracao ! Fiquem tranquilos que vou mostrar tudinho para vocês!

Primeiro, demos um rolê de Buggy pela cidade, visitamos cavernas, paramos na praia também para dar um mergulho refrescante depois de tantas aventuras! Além disso, também nadamos com golfinhos!

Gostariam de ver mais vídeos como esse no canal? Deixem ai nos comentários! Não esqueçam de curtir e ativar o sininho. Beijosss!

