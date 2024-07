Passeio de veículos antigos movimenta a economia no distrito de Raposo, em Itaperuna

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

Itaperuna recebeu a 11ª edição do Passeio de Veículos Antigos. O encontro reuniu cerca de mil expositores e movimentou a economia do distrito de Raposo, única estância hidromineral do estado do Rio.

