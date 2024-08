Passarela da BR-480 em Chapecó está liberada para pedestres e ciclistas Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 07/08/2024 - 19h42 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h12 ) ‌



A passarela para pedestres e ciclistas na BR-480, em Chapecó, foi finalmente liberada após a reabilitação emergencial. A estrutura, que havia desabado no início do ano devido a um acidente com um caminhão, passou por reparos significativos para garantir a segurança da comunidade. Milena Bender traz todos os detalhes sobre as obras e a nova condição da passarela. Confira.

