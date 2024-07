Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

As tarifas das passagens de ônibus intermunicipais no estado de São Paulo aumentarão em 10% a partir de julho. O reajuste foi publicado na edição desta segunda (1º) do Diário Oficial do Estado, em portaria da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

*Reportagem exibida em 02/07/2024.

