Passageiros sobem no teto de ônibus para escapar de alagamento na zona norte de São Paulo

No bairro de Pirituba, durante um alagamento na Avenida Edgar Facó, passageiros de um ônibus subiram no teto do veículo para escapar da água. Dentre eles, estavam crianças e idosos que improvisaram para evitar o contato com a água possivelmente contaminada. Imagens mostram o desespero dos passageiros em busca de um lugar seguro. Autoridades ressaltam a importância de procurar uma unidade básica de saúde após incidentes como esse, devido aos riscos à saúde.

