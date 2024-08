Passageiro se revolta ao ser barrado em aeroporto. 📲 #RecordNews #shorts

Passageiro se revolta ao ser barrado em aeroporto. ūüď≤ #RecordNews #shorts Aclr|Do canal Record News no YouTube 30/08/2024 - 12h35 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h03 ) ‚ÄĆ



Um passageiro se revoltou ao ser impedido de embarcar em um voo. As imagens s√£o do aeroporto de Santiago, no Chile. O homem, que √© do Haiti, comprou uma passagem para Miami, nos Estados Unidos. Ao chegar ao balc√£o para despachar a mala, ele foi barrado pela companhia a√©rea porque n√£o tinha o visto americano, que √© obrigat√≥rio. Foi ent√£o que ele teve o ataque de f√ļria. A companhia a√©rea estima que o preju√≠zo causado foi equivalente a R$ 120 mil. O passageiro furioso acabou sendo preso.

