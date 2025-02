Passageiro emociona ao gravar vídeo de despedida em meio à inundação da estação Jardim São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 25/01/2025 - 13h12 (Atualizado em 26/01/2025 - 01h09 ) twitter

Um passageiro que estava no metrô Jardim São Paulo, na zona norte da capital paulista, registrou os momentos de desespero que enfrentou com a inundação da estação, na última sexta-feira (24). Na gravação, ele mostra a correnteza que se formou e se despede de sua companheira, acreditando que não sairia vivo da situação. Até o momento, não há registro de vítimas do temporal, que deixou um rastro de destruição na capital paulista.

