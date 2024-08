Partiu Cinema estreia de filme nas telonas e diversas séries para maratonar Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 29/08/2024 - 15h05 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O final de semana está chegando e, se você está em busca de uma programação mais relaxante, nosso quadro "Partiu Cinema" é a escolha certa! Confira as principais estreias de filmes e séries que vão agitar as telonas e as plataformas de streaming nesta semana. Prepare a pipoca e escolha o que assistir para aproveitar ao máximo o seu tempo livre

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.