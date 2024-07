Partiu Cinema: confira as estreias de filmes e séries da semana

Alto contraste

A+

A-

Prepare-se para as principais estreias da semana no cinema e nas séries! O Partiu Cinema traz as novidades mais aguardadas, desde blockbusters até as séries mais comentadas. Descubra o que está chegando às telonas e às plataformas de streaming, com sinopses, trailers e tudo que você precisa saber para não perder nenhum lançamento. Não deixe de conferir as estreias que prometem agitar seu fim de semana e escolha sua próxima sessão com estilo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.