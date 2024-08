Partiu Cinema confira as estreias da semana! Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 15/08/2024 - 15h08 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No quadro "Partiu Cinema" de hoje, trazemos uma seleção especial para todos os amantes da sétima arte. Prepare-se para uma jornada cinematográfica recheada de opções que vão do suspense ao drama, sem esquecer da animação. Seja você fã de emoções intensas, histórias profundas ou aventuras coloridas, temos algo que vai capturar seu interesse. Não perca as dicas de filmes imperdíveis que preparamos para você e descubra o que há de melhor em cada gênero. Venha conferir as melhores escolhas para sua próxima sessão de cinema!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.