Participantes preparam 'taça da felicidade' e sobremesa de pistache e morangos no segundo desafio 21/08/2024 - 14h26



O Batalha das Receitas apresenta um desafio entre duas duplas na preparação de doces caseiros. A dupla azul composta por Igor e sua mãe Cristina escolheu o gengibre como ingrediente obrigatório para os adversários. Eles também optaram pela vantagem da "cozinha solitária", onde a mãe de Brenda, Silvania, ficou 10 minutos sem poder cozinhar. As duplas tiveram 50 minutos para preparar seus pratos. Igor e Cristina decidiram fazer uma "taça da felicidade", um doce tradicional do Amazonas com ingredientes locais. Por outro lado, Brenda e Silvania prepararam uma sobremesa com pistache e morangos.

