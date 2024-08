Parque do Rio Vermelho: causas do incêndio na reserva ambiental serão apuradas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/08/2024 - 08h12 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h40 ) ‌



Neste fim de semana (03), um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Florestal do Rio Vermelho em Florianópolis, destruindo 27 mil metros quadrados de uma área vital para a conservação ambiental e a recuperação da fauna e flora do estado. O incêndio, que começou no início do sábado, foi combatido por equipes de bombeiros tanto em solo quanto por helicópteros, sendo contido apenas no fim da manhã. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas moradores locais apontam para a inflamabilidade das folhas secas de pinheiros invasores como um possível fator de propagação das chamas. As autoridades agora trabalham para apurar as causas deste incidente.

