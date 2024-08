Parlamentares catarinenses solicitam ao Ministério da Justiça aumento de efetivo da PRF Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/08/2024 - 09h01 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h21 ) ‌



O Fórum Parlamentar Catarinense solicitou ao Ministério da Justiça o aumento do efetivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas estradas federais que cortam o estado de Santa Catarina. A demanda ganhou força após a abertura do Contorno Viário da Grande Florianópolis, que trouxe novas preocupações quanto à segurança nas rodovias. A repórter Daniela Ceccon traz os detalhes ao vivo, direto de Florianópolis, com declarações dos parlamentares envolvidos e as próximas etapas dessa solicitação.

