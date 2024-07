Aclr |Do canal Record News no YouTube

Parentes de líder do Hamas são mortos em Gaza

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou a morte de 10 membros da família do líder político do Hamas, Ismail Haniya, em um campo de refugiados. Um porta-voz afirmou que várias vítimas continuam sob os escombros por causa da falta de equipamentos e combustível. A irmã do líder está entre os mortos.

