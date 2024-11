Paraquedista que morreu ao saltar de pedra no RJ é enterrado nesta segunda (4) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 04/11/2024 - 17h07 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h16 ) twitter

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Será enterrado nesta segunda (4) o corpo do paraquedista José de Alencar Lima Júnior, de 49 anos, que morreu após saltar da Pedra Bonita, no Rio de Janeiro. E ainda: Blindado da PM é atingido por tiros de fuzil em comunidade da zona norte do Rio

