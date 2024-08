Paraguaios e argentinos: 13 estrangeiros presos por tráfico no RS Aclr|Do canal Record RS no YouTube 05/08/2024 - 15h31 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h50 ) ‌



Pelo menos treze estrangeiros foram presos no mês passado no Rio Grande do Sul por tráfico de drogas. Eles são da Argentina e do Paraguai e foram interceptados em operações da PRF transportando cargas de cocaína e maconha.

