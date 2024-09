Papo de Fogão - 08/09/2024 - Chef Maristela Franco Aclr|Do canal Tv Tropical | Record no YouTube 08/09/2024 - 10h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 01h24 ) ‌



sta semana, o Papo de Fogão traz uma explosão de sabores que você não pode perder! Vamos começar com um Arroz de Rabada de dar água na boca, preparado pela Chef Maristela Franco do Restaurante Armazém do Chef, em São Luís/MA. E para deixar tudo ainda mais especial, a dica será uma Tortilha de Banana com Polvo, feita pelo Chef Luciano Ferreira do Restaurante O Capo, em Fortaleza/CE. Fique ligado e venha se deliciar com essas receitas incríveis!



