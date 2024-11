Papo de Fogão - 03/11/2024 - Diva Barreto, do Recanto da Pipa Aclr|Do canal Tv Tropical | Record no YouTube 01/11/2024 - 10h06 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h50 ) twitter

Esta semana, o Papo de Fogão traz sabores de muita tradição! A cozinheira Diva Barreto, do Recanto da Pipa em Santa Rita/PB, vai preparar uma irresistível Rabada no fogão a lenha, revelando os segredos desse prato cheio de personalidade. E, como dica rápida, a Chef Claudia Sales, do Restaurante Labirintus em Teresina/PI, ensina como fazer um Baião de Dois para conquistar o paladar de todos. Não perca!

