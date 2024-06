Aclr |Do canal MinutoMotor no YouTube

"PAPO ANIMAL" COM MIGUEL E RUBY FOFA | NAÇÃO DO DESENROLO #07

Alto contraste

A+

A-

Com o apoio do Consórcio Honda, está no ar o segundo episódio do podcast "Nação do Desenrolo". Nesta quinta-feira, 21/03, às 20 horas, o papo será, literalmente, animal!

Vamos conhecer a rotina de Miguel de Souza Jr. e da Ruby, a única cachorrinha resgatada no mundo que faz entregas de delivery de moto. Uma história emocionante de resgate mútuo. “A Ruby Fofa mudou o meu mundo, mudou a minha vida!”, conta o tutor. Inseparáveis fazem entregas e participam de campanhas de adoção de cachorros abandonados e de doação de alimentos para pets. Confira e se emocione com a gente!

** SIGA NO INSTAGRAM **

Publicidade

@minutmotor: https://www.instagram.com/minutmotor/

Publicidade

** ACESSE NOSSA PÁGINA **

http://minutomotor.com.br

Publicidade

#minutomotor #rubyfofa #podcastmotos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.