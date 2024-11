Papanduva registra primeiro caso de Mpox; SC alerta para variante grave Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 15/10/2024 - 20h35 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h35 ) twitter

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina está monitorando os casos de Mpox registrados no estado, totalizando 14 até o momento. A preocupação atual é com uma nova variante da doença, que circula no continente africano e apresenta um quadro clínico mais grave. Papanduva, no norte catarinense, confirmou seu primeiro caso da doença, aumentando o alerta para possíveis novos casos na região.

