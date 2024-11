Papai Noel está de casa nova em Chapecó: O que esperar do Natal deste ano? Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 15/11/2024 - 17h08 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Natal de Chapecó está chegando com novidades e, no Ver Mais de hoje, temos dois convidados muito especiais para nos contar tudo sobre os preparativos dessa grande festa. O Papai Noel, direto de sua casa nova, e Maurício Duarte, nos contam como será a celebração deste ano na cidade. Desde as decorações até as surpresas que estão sendo preparadas para encantar a todos, acompanhe e entre no clima natalino com a gente! Não perca esta matéria especial sobre o Natal de Chapecó.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.