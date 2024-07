Pão de forma alvo de polêmica por alto teor alcoólico em algumas marcas Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 29/07/2024 - 17h11 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h19 ) ‌



O pão de forma, alimento que faz parte do café ou do lanche de muitos brasileiros, virou alvo de uma polêmica nas últimas semanas. Uma avaliação feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (PROTESTE) apontou alto teor alcoólico em algumas marcas do produto. Com esse resultado, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) abriu um processo para definir quais medidas serão tomadas. O repórter Rafael Pascuim mostra agora como essa notícia tem mexido com as famílias da nossa região.

Reportagem exibida em 26/07/2024

