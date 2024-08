Pão de forma alcoólico: uma revelação preocupante | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 03/08/2024 - 13h07 (Atualizado em 04/08/2024 - 01h11 ) ‌



Um estudo recente, conduzido pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste), revelou uma descoberta alarmante: alguns dos pães de forma mais populares no mercado brasileiro apresentam um teor alcoólico significativamente alto. Essa revelação tem gerado grande preocupação entre os consumidores, que utilizam esse alimento em diversas refeições ao longo do dia.

A pesquisa da Proteste analisou diferentes marcas de pão de forma e constatou que algumas delas possuem níveis de álcool que, se aplicados a bebidas, as classificariam como alcoólicas. Essa presença de álcool nos pães é resultado do processo de fermentação, que transforma os açúcares presentes na massa em álcool e dióxido de carbono.

A descoberta da Proteste levanta importantes questionamentos sobre a segurança alimentar e a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa para esse tipo de produto. A presença de álcool em alimentos, mesmo em pequenas quantidades, pode ter implicações para a saúde, especialmente para grupos vulneráveis como crianças, gestantes e pessoas com restrições alimentares.

