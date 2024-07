Pantanal ultrapassa 11 mil focos de incêndio em 2024

Aclr |Do canal Record News no YouTube

O Mato Grosso do Sul declarou situação de emergência em cidades afetadas por incêndios florestais. A informação foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. O documento cita a estiagem prolongada e aponta que os prejuízos são ambientais e econômicos. Sobre os incêndios no Pantanal, falamos com o Roumo Batista que é porta-voz do Greenpeace Brasil.

