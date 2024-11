Panela elétrica causa incêndio em comércio de Uberaba e assusta funcionários | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/11/2024 - 12h12 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h06 ) twitter

Na manhã desta quarta-feira (6), a cozinha de um estabelecimento comercial localizado próximo à rodovia BR-050, em Uberaba, pegou fogo, assustando funcionários e mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.

Segundo relatos dos militares, ao chegarem ao local, as equipes se depararam com uma grande quantidade de fumaça. As chamas tiveram início em uma fritadeira elétrica e já estavam parcialmente controladas pelos próprios funcionários.

O calor intenso provocou danos no teto de PVC, que teve parte do forro desprendido, e as paredes da cozinha ficaram chamuscadas. As equipes realizaram a retirada do material incendiado e fizeram o rescaldo, para evitar possíveis novos focos de incêndio.

Ninguém se feriu e após a operação, o estabelecimento foi deixado sob os cuidados do proprietário.

