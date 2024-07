Pane mundial: apagão cibernético afetou bancos e aeroportos na região de Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 19/07/2024 - 15h18 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h33 ) ‌



Um apagão cibernético global afetou bancos e aeroportos em todo o mundo, na manhã desta sexta (19). Diversos países registraram problemas técnicos que afetaram operações de companhias aéreas internacionais, empresas ferroviárias e do setor de telecomunicações. Em Ribeirão Preto e região, algumas agências bancárias entraram em contato com os clientes para que movimentações financeiras fossem evitadas no dia de hoje.

