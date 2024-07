Pane em sistema de segurança virtual afeta companhias aéreas e bancos no Brasil Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 19/07/2024 - 19h19 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma pane significativa em um sistema de segurança virtual, operado pela Microsoft, está causando grandes transtornos em serviços essenciais em todo o mundo, incluindo no Brasil. A situação é tratada como um apagão cibernético, e as autoridades e empresas envolvidas estão trabalhando para restaurar os serviços e mitigar os impactos. Danila Bernardes traz todas as atualizações ao vivo de Brasília sobre a crise e as medidas em andamento para resolver a situação.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.