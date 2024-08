Pane elétrica obriga avião da VoePass a pousar em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 17/08/2024 - 12h18 (Atualizado em 18/08/2024 - 01h48 ) ‌



Um avião da companhia aérea Voepass, modelo ATR 72-600, que decolou de Rio Verde, em Goiás, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi obrigado a realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Uberlândia, em Minas Gerais. Segundo a Aena, administradora do aeroporto mineiro, a aeronave enfrentou uma pane elétrica nos controladores de voo, o que exigiu a manobra de emergência.

A bordo, estavam 38 passageiros que, felizmente, não sofreram ferimentos. Após o susto, a Voepass providenciou outro voo para que os passageiros pudessem dar continuidade à sua viagem. No entanto, duas pessoas optaram por retornar a Goiás, enquanto outras preferiram seguir viagem por via terrestre, utilizando um ônibus.

