Pancada de chuva rápida e forte provoca alagamentos de ruas do Centro de Ribeirão Preto

A chuva forte que caiu em Ribeirão Preto nesta segunda (2) deixou um rastro de muita sujeira e alagamentos no Centro da cidade. Mais uma vez, moradores e comerciantes sofreram com enxurradas. Na rua São José, um verdadeiro rio de lama se formou próximo ao cruzamento com a Rua Campos Salles, que está interditado devido às obras de substituição da rede de água.

