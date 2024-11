Pâmela Volp vai a júri por tentativa de homicídio dentro de penitenciária | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/11/2024 - 07h45 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h47 ) twitter

Nesta quarta-feira, Pâmela Volp senta no banco dos réus em Uberlândia, respondendo a mais um julgamento relacionado a uma tentativa de homicídio. O crime teria ocorrido em fevereiro de 2022 dentro da Penitenciária João Pimenta da Veiga e foi classificado como tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima. Segundo a acusação, Pâmela teria ordenado o espancamento de uma mulher após um suposto furto de cigarros.

O ataque aconteceu em um dos pavilhões da penitenciária, local em que Pâmela mantinha um relacionamento amoroso com a vítima no pavilhão LGBTQIA+. Após sair para realizar exames médicos, Pâmela teria notado o desaparecimento de 17 cigarros e, em retaliação, ordenado que a vítima fosse agredida.

As prisões preventivas dos acusados foram mantidas com o objetivo de assegurar a aplicação da lei. O julgamento, adiado desde setembro, começou nesta tarde no Tribunal do Júri e será conduzido por um colegiado popular que avaliará as acusações de acordo com os trâmites legais.

