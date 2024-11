Pâmela Volp é condenada a mais de 9 anos por tentativa de homicídio em presídio | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/11/2024 - 09h09 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h49 ) twitter

A ex-vereadora de Uberlândia, Pamela Volp, foi condenada a 9 anos e 4 meses de reclusão pelo júri popular, acusado de ser mandante de uma tentativa de homicídio ocorrida na Penitenciária Pimenta da Veiga, em fevereiro de 2022. O crime envolveu um preso do pavilhão LGBTQIA+, com quem Pamela mantinha um relacionamento amoroso. A motivação, segundo a promotoria, foi uma vingança após o furto de 17 cigarros, sendo o companheiro da ex-vereadora o principal suspeito. A acusação alegou que Pamela teria ordenado o espancamento da vítima, o que foi considerado um crime por motivo fútil, além de ter dificultado a defesa do preso. O júri, composto por 7 pessoas, acolheu integralmente a denúncia, resultando na condenação.

Pamela Volp já cumpria pena por outras condenações, incluindo um total de 14 anos e 10 meses por crimes como extorsão e roubo, além de ser investigada em 18 processos nas esferas trabalhista, federal e criminal comum. A sentença de 9 anos e 4 meses de reclusão será cumprida inicialmente em regime fechado, com a possibilidade de redução de pena em até 4 anos, conforme a defesa. Durante o julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e os argumentos de acusação e defesa duraram mais de 3 horas. Apesar de já cumprir pena, a prisão preventiva foi mantida, e a ex-vereadora segue detida desde a deflagração da Operação Libertas, que investigou a exploração sexual de travestis e transexuais.

